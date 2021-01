Jumbo-Visma vernieuwt jarenlange samenwerking met Shimano dat zich zo ook inzet voor bijkomend team

Jumbo-Visma zet verder in op continuïteit door het verlengen van zijn samenwerking met Shimano, de gekende Japanse producent van fietsonderdelen. De twee gaan al jarenlang hand in hand en dat blijft nog wel even duren. Ook de vrouwenploeg van Jumbo-Visma gaat er voordeel mee doen.

Shimano blijft dus ook iin de toekomst fietsonderdelen leveren aan Jumbo-Visma. De sponsordeal met de Nederlandse wielerformatie is vernieuwd. Shimano levert onder andere de aandrijflijn en de pedalen en gaat dat nu ook voor het eerst doen voor de vrouwenploeg. Logisch, want het is nog maar het eerste seizoen dat Jumbo-Visma een ploeg heeft in het dameswielrennen.

Kwaliteit is de sleutel voor ons

Ook de mannen en de opleidingsploeg blijven genieten van de samenwerking met Shimano. "Ik ben trots dat we onze langst durende samenwerking kunnen uitbreiden naar de vrouwenploeg", zegt Richard Plugge. "Kwaliteit is de sleutel voor ons en we weten dat we hiervoor op Shimano kunnen rekenen."

Het blijft dus een goede 'match' tussen beide partners. "Samen bouwen we iets op door jaren van innovatie, dat is de karakteristiek van deze samenwerking. Hopelijk kunnen we nog meer succes boeken met materiaal van Shimano in de toekomst."