Niels Albert leeft hard mee met de junioren: "Voor die gasten is dat een drama"

De UCI heeft hard nieuws moeten aankondigen voor de junioren. Ook Niels Albert stapt er niet zomaar lichtjes overheen. De voormalige veldritkampioen betreurt dat er in Oostende geen WK komt voor junioren. Enkel de beloften en de elite mogen rijden.

Je zal het maar voor hebben, als junior die in aanmerking kwam voor WK-deelname. "Voor die gasten is dat een drama, ik heb daar geen andere woorden voor", aldus Albert bij Sporza. "Vaak is dat op die leeftijd nog een echte hobby en rijden ze voor het plezier van het fietsen. Maar welke jonge renner droomt er niet van, om op 17, 18 jarige leeftijd die regenboogtrui te dragen?"

Voor onze landgenoten onder de junioren was die droom om wereldkampioen te worden misschien nog meer aanwezig dan anders. "Zeker dat het dit jaar in eigen land is, maakt het nog specialer. Ik heb het ook meegemaakt", verwijst Albert naar zijn wereldtitel bij de junioren in 2004. "Dat was wel niet in België, maar het is toch iets dat je je hele leven meedraagt."

ORGANISATORISCH MOEILIJK MAAR WEL JAMMER

Albert vindt de afgelasting spijtig, maar toont ook begrip. "Niet-Belgische renners moeten in quarantaine als ze naar hier komen. Als je die jonge gasten twee weken op voorhand in een hotel moet zetten, dan is dat organisatorisch heel moeilijk. De junioren moeten vaak nog naar school. Maar het blijft heel jammer, want we zitten met enkele goede junioren."

Afsluiten doet Albert met raad voor de jongeren. "Ik heb zelf heel lang met een sportpsycholoog samengewerkt en die zei altijd: "Je moet de dingen proberen te controleren, die je kan controleren." En als de overheid iets beslist, dan moet je daar jammer genoeg in meegaan."