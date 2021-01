Intermarché Wanty-Gobert realistisch maar ambitieus: "Hebben onze plaats in WorldTour" en "Ritwinst in grote ronde is een doel'

Met Intermarché Wanty-Gobert heeft België nu drie wielerteams op het hoogste wielerniveau. Al zal de ploeg van Hilaire Van Der Schueren wellicht het kneusje zijn van de groep. Kwalitatitef komen ze op veel vlakken nog wel wat tekort, al wil performance manager Visbeek daar niet van weten.

Aike Visbeek heeft een lang vereleden in het peloton en werkte voordien ook al voor Team Sunweb en jongerenploeg SEG Racing Academy. Hij moet de renners mee klaarmaken voor het hoogste niveau van het wielrennen.

"2021 wordt een overgangsjaar, we zijn een bescheiden ploeg met bescheiden middelen. We richten ons op het beter maken van onze renners", klinkt het voorzichtig bij Sporza.

Doelen

Als WorldTour-team moeten ze nu niet meer hopen op een uitnodiging van de organisatie, maar moeten ze deelnemen aan elke grote ronde en klassieker. De selectie is dan ook serieus uitgebreid (Meintjes, Hirt, Koch, Van der Hoorn...) en ook de lat is hoger gelegd.

"De afgelopen 5 jaar eindigden we heel vaak tussen plaats 10 en plaats 20. Nu willen we een stap zetten richting top 10 in een klassieker. In de grote rondes willen we gaan voor een ritoverwinning. We zullen aanvallend blijven koersen, zoals men ons kent. Maar de resultaten worden ook benadrukt, we hebben onze plaats in de World-Tour", is Visbeek overtuigd.