Overwinning in Mol voor Lucinda Brand, Betsema en Vos mee op het podium

Lucinda Brand heeft deze middag de Zilvermeercross in Mol op haar naam gezet. De Nederlandse was sterker dan haar landgenotes Denise Betsema en Marianne Vos. Alvarado, Worst en Cant waren niet van de partij.

Het werd een spannende strijd in Mol. Brand en Betsema waren tot in het absolute slot aan elkaar gewaagd, maar op het einde was Brand toch net iets sterker. Ze haalde het dan ook net voor haar landgenote. Marianne Vos kwam als derde binnen en mocht dus mee op het podium. Met wereldkampioene Alvarado, Belgisch kampioene Cant en Worst waren er enkele sterke rensters niet van de partij in Mol.