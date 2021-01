Pidcock denkt zelfs in Spanje aan het zand van het WK in Oostende

Tom Pidcock zal dit weekend niet crossen in Mol aangezien hij op trainingskamp is in Gran Canaria. Maar al zit hij in Spanje, een 'Belgische' omgeving heeft de jonge Brit snel gevonden.

Want op Twitter deelde hij een filmpje waarin hij zich laat gaan in de Spaanse duinen. We zien Pidcock met een redelijke snelheid naar beneden komen om dan opnieuw naar boven te klieven. Het deed hem denken aan de kuil van Zonhoven. "Cross training voor Zonhoven 2022?", schrijft hij erbij. Dit jaar werd de cross van Zonhoven, met de legendarische put van Zonhoven, nog afgelast door het coronavirus. Al kan het ook zijn dat hij zich aan het voorbereiden is op het WK in Oostende, waar de renners ook een zandpartij voor de boeg zullen krijgen. Cross training... Zonhoven 2022? pic.twitter.com/usemin0Yg4 — Tom Pidcock (@Tompid) January 15, 2021