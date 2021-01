UPDATE: hersenschudding én gebroken wervel voor Wilco Kelderman

Het is nog wachten op verdere info na de aanrijding op de stage van Bora, maar Wilco Kelderman zou alvast ernstige verwondingen hebben opgelopen. De Nederlander heeft nog maar pas een punt gezet achter zijn periode bij Sunweb en begint aan zijn eerste seizoen bij Bora-Hansgrohe.

Heel wat renners van Bora-Hansgrohe zijn op de laatste dag van het trainingskamp aangereden door een wagen. Volgens Tuttobiciweb zijn drie renners naar het ziekenhuis gebracht: Wilco Kelderman, Andreas Schillinger en Rüdiger Selig.

LANGE REVALIDATIE VOOR SCHILLINGER

Kelderman zou in ieder geval al behoorlijke schade hebben opgelopen. Zowel hij als Selig houden een hersenschudding over aan de aanrijding. Of ook Schillinger een hersenschudding heeft opgelopen, is nog niet duidelijk. Wel zou hij voor een lange revalidatie staan vanwege breukjes in de wervelkolom.

Bij Kelderman is er naast zijn hersenschudding ook een blessure vastgesteld. Kelderman zou pijn hebben aan de knie. Dan is het nog maar afwachten wanneer hij zijn eerste wedstrijd in het shirt van Bora-Hansgrohe kan rijden.

Update: Ondertussen heeft het team ook zelf nog een update on line geplaatst. Daaruit blijkt dat Kelderman ook een gebroken wervel heeft opgelopen. Over een eventuele knieblessure rept zijn ploeg met geen woord.