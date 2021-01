Lars van der Haar ondanks mechanische pech op het podium in Mol: "Ik voelde dat ik beter was dan David van der Poel"

Lars Van der Haar reed in Mol naar een podiumplaats op een manier waarop we van hem gewend zijn, na een inhaalrace. Daarbij viel de Nederlander niets te verwijten, maar pech speelt ook een rol in de cross. Dan is het mooi dat hij zich toch nog bij de beste drie schaarde.

Het is bekend dat de start al wel eens moeizaam kan lopen voor Van der Haar. Dat was nu eigenlijk niet het geval. "De start ging heel goed, maar na de eerste ronde had ik mechanische pech en moest ik wisselen", verklaarde de renner van Baloise-Trek bij PlaySports. "Daardoor zat er niet meer in. Ik zag dat ik niet meer bij Sweeck kon komen." De eerste twee plaatsen moest Van der Haar dus uit zijn hoofd zetten. "Ik heb dan maar voor die derde plaats gereden. Daar heb ik voor gestreden met David van der Poel. Ik wist dat ik beter was dan David. Ik heb dus een rondje gerecupereerd en daarna vol doorgetrokken." Het is goed dat ze niet voor een alternatief NK gegaan zijn In tegenstelling tot de Belgische crossers heeft Van der Haar geen nationaal kampioenschap kunnen afwerken. Hoe kijkt hij daar tegenaan? "Ik denk dat de afgelasting van het NK de juiste beslissing was. Het is goed dat ze niet voor een alternatief NK gegaan zijn. Ik focus me op het WK nu."