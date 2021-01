Sep Vanmarcke ziet zich 1 keer op de 10 Van Aert en Van der Poel wél kloppen: "Soms heb je geluk en win je wel"

Sep Vanmarcke heeft het hoofdstuk EF vaarwel gezegd en begint bij Israel Start-Up Nation aan een nieuw avontuur. Kan hij bij die ploeg die volgende grote klassieke zege pakken, waar het eigenlijk al naar uitkijken is sinds hij in 2012 de Omloop won?

Vanmarcke liet eerder al weten dat zijn ploeg hem graag wil meenemen naar de Tour. Al mogen we hem toch vooral in het voorjaar verwachten. "Ze misten een kopman en dan raakt de rest van de ploeg ook wat verloren. Nu ben ik hun kopman in het voorjaar", legt Vanmarcke zijn overstap van EF naar Israel Start-Up Nation uit bij Sporza.

Om anno 2021 een grote klassieke zege te boeken moet je Wout van Aert en Mathieu van der Poel kloppen. Kan Vanmarcke dat? "Natuurlijk. 9 op de 10 keer waarschijnlijk niet want intrinsiek staan zij een niveau hoger dan ik, dan iedereen eigenlijk. Maar daarom moet je je niet vooraf gewonnen geven."

Mijn zege in Omloop is een mooi voorbeeld

Vanmarcke haalt moed uit zijn confrontaties met grote namen uit het verleden. "Kijk naar mijn zege in Omloop Het Nieuwsblad tegen Tom Boonen. Dat is een mooi voorbeeld. In principe kon ik hem niet verslaan, maar ik deed het toch. Je moet zelf een topdag hebben en zij misschien een mindere dag. Dan maken ze een tactisch foutje en dan win je wel."

De West-Vlaming heeft al heel wat grote renners de revue zien passeren in zijn loopbaan. "Ik heb al heel mijn carrière moeten opboksen tegen jongens zoals Cancellara, Boonen, Sagan, ... Soms heb je geluk en win je wel. Daar blijf ik voor trainen, dat motiveert me om het vol te houden."