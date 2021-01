Cavendish komt nog eens terug op terugkeer en ziet steeds meer specifiek sprintwerk: "Ik leef voor de koers"

Mark Cavendish zei op de virtuele persconferentie van Deceuninck-Quick.Step onder andere dat hij er beter nooit was weggegaan. De Britse sprintkoning van weleer gaat nog dieper in op dat speciale gevoel bij het team en op hoe hij de sprints heeft zien evolueren.

Cavendish en Deceuninck-Quick.Step: het lijkt een 'match made in heaven'. Misschien ook geen toeval dat hij zich net in een Belgische ploeg zo goed voelt. "Ik heb een ongelooflijke relatie met de sponsors, de staff en de renners. Ik voel hetzelfde voor het wielrennen als de Belgen. Ik leef voor de koers. Het is altijd al mijn leven geweest."

De vraag is: hoe lang kan dat nog zo blijven? "Voor mij zal dat altijd zo zijn", is Cavendish nog altijd coureur in hart en nieren. "Er is geen aan-en uitknop om dat te veranderen." Dat lijkt erop te wijzen dat Cav niet noodzakelijk aan zijn laatste jaar in de koers is begonnen. "Ik zit niet te denken aan een einde op een hoogtepunt. Voorlopig wil ik er nog van blijven genieten."

Ik hoop één of twee etappes te winnen in rittenkoersen

Een andere vraag die velen zich stellen: wat mogen we van Cavendish verwachten in 2021? "Ik hoop één of twee etappes te kunnen winnen in rittenkoersen. Of op zijn minst meedoen in het gevecht om de zege. Zolang je perspectief hebt, is het goed."

Overigens heeft hij in zijn specialiteit ook een bepaalde evolutie vastgesteld. "De teams werken meer gespecialiseerd en specifiek op de sprint. Het is niet echt meer zo dat renners gewoon eens proberen hun kans te nemen. Je kunt ook minder proberen om ritten te winnen als je terwijl voor het klassement gaat. Sommigen hechten meer waarde aan een top tien in het klassement dan aan ritzeges in de Tour."