Lotte Kopecky zal niet te zien zijn op het WK veldrijden: "Ik had ze er graag bij, maar ze maakt een verstandige keuze"

Lotte Kopecky doet het niet slecht in het veldrijden en dus leek ze er ook bij te zijn voor ons land op het WK veldrijden. Ze heeft echter zelf beslist om niet mee te doen aan het WK, omdat ze nog verschillende doelen heeft voor de rest van het wielerseizoen.

Geen Lotte Kopecky op het WK veldrijden. Onze landgenote heeft nog andere plannen dit jaar en dus heeft ze zelf beslist om niet deel te nemen. Sven Vanthourenhout lijkt het jammer te vinden, maar begrijpt de beslissing.

De bondscoach vertelde het op de persconferentie van deze middag. "Ik had ze graag in de selectie opgenomen, maar het is een verstandige keuze van haar. Een top 10 plaats op het WK veldrijden kan niet op tegen een eventuele medaille op de Olympische Spelen of een eventuele wereldtitel op de weg", aldus Vanthourenhout.