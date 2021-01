Simon Yates kijkt uit naar duel met zijn broer: "Als we tegen elkaar uitkomen, wordt het spannend voor de fans"

Komend seizoen wordt een speciaal seizoen voor de broers Yates. Het zal namelijk de eerste keer zijn dat ze tegen elkaar zullen rijden. Adam Yates gaat bij Team Ineos Grenadiers aan de slag, terwijl Simon Yates bij Team BikeExchange zal rijden.

Simon Yates weet echter nog niet of hij veel zal uitkomen tegen zijn broer. ""Het zal interessant zijn. Ik weet niet of we dezelfde wedstrijden gaan doen, maar als we tegen elkaar uitkomen, zal het spannend zijn voor de fans", vertelde Yates bij Cyclingnews.

"als we verschillende programma's hebben zal er niet echt iets veranderen. Als we wel aan dezelfde wedstrijden zullen starten, zal het niet makkelijk zijn. Ik moet hem gewoon als iemand anders zien, maar ik weet hoe goed hij is, dus het zal zeker moeilijk worden", aldus Simon Yates.