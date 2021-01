Sven Vanthourenhout laat zich uit over niet-selectie Thibau Nys: "Hij heeft te weinig laten zien"

Op de persconferentie waar de selecties werden bekendgemaakt, gaf Sven Vanthourenhout meer uitleg over zijn keuze om Thibau Nys thuis te laten. "Hij staat erop als reserve, maar hij heeft de laatste tijd te weinig laten zien", vertelde de bondscoach.

"Nys is iets te onregelmatig geweest, terwijl ik andere jongens beter heb zien worden op training. Ik ben ervan overtuigd dat ze mooie prestaties zullen laten zien in Oostende", aldus Sven Vanthourenhout.

Also our U23 riders will compete at the UCI Cyclo-cross World Championships In Ostend 🇧🇪🌈



Check out the selected riders 👇 pic.twitter.com/2TdB17O16D