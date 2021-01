Coronavaccinaties lopen vlot in Israël, maar renners Israel Start-Up Nation moeten nog even wachten: "Geen sprake van dat we zullen voorsteken"

In Israël wordt er zeer snel gevaccineerd en tegen eind maart zou er in het land zelfs al groepsimmuniteit kunnen zijn. Het is echter niet omdat de vaccinaties vlot lopen, dat ze bij Israel Start-Up Nation snel een vaccin zullen zien.

Israël doet het goed in de strijd tegen het coronavirus. Het land zou eind maart al groepsimmuniteit kunnen hebben. De renners en staff van Israel Start-Up Nation zijn echter nog niet gevaccineerd en het zal ook niet voor direct zijn. Sylvan Adams, één van de eigenaars van Israel Start-Up Nation, gaf meer uitleg. "Als er eind maart nog vaccins beschikbaar zijn, kunnen we onze mensen vaccineren, maar er is geen sprake van dat we gaan voorsteken", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.