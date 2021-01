Frans rondetalent tekent meteen nieuw contract voor drie jaar

Contracten voor verschillende jaren zijn in coronatijden eerder een uitzondering. Echte talenten komen er wel nog voor in aanmerking en bij Groupama-FDJ beschouwen ze Valentin Madouas wel als zo iemand. Madouas tekende een nieuwe overeenkomst voor drie jaar.

Naast het aankondigen van de ambiies voor 2021 had Groupama-FDJ dus nog ander nieuws. Valentin Madouas blijft drie jaar langer bij de ploeg. Zijn contract liep af op het einde van het seizoen, maar hij blijft nu dus tot 2024 aan de ploeg verbonden.

Valentin is de zoon van Laurent Madouas, die op zijn beurt ook profwielrenner was. Valentin heeft bij de profs al zijn potentieel getoond in grote ronde. Bij zijn eerste deelname aan de Giro eindigde hij dertiende. Vorig jaar reed hij zijn eerste Tour en finishte hij in de top dertig.

Nog ereplaatsen waren er in de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl, waar hij bij de beste vijftien over de streep kwam. Madouas heeft dus zeker iets in zijn mars, maar die echte doorbraak naar de top moet er nog komen. Bij Groupama-FDJ zijn ze er alvast van overtuigd dat die eraan komt de volgende jaren.