Geen Nys op het WK maar wel Verstrynge van Tormans en Hermans mee bij elite: "Bevestiging altijd fijn moment"

Tormans mag in totaal drie Belgen naar het WK veldrijden sturen. Quinten Hermans bij de elite, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure, die in de opleidingsploeg zit, bij de beloften. Hermans en Verstrynge hebben al gereageerd op hun selectie.

"Mijn 5e plaats in de tussenstand van de Wereldbeker deed al vermoeden dat ik er in Oostende bij zou zijn, maar de officiële bevestiging van een nationale selectie is altijd een fijn moment", zegt Hermans. "Ik ben vooral ook tevreden dat mijn ploegmaat Emiel Verstrynge, en Joran Wyseure van Tormans-Acrog, eveneens het vertrouwen van de bondscoach gekregen hebben."

Met welke ambitie trekt Hermans nar het WK veldrijden? "Ik reken op een goede dag, zoals in Dendermonde of Tabor, en denk zelfs dat ik nog een hoger niveau kan bereiken. Ik heb namelijk een zeer goede trainingsstage in Spanje achter de rug."

VERSTRYNGE ZAG KANSEN GROEIEN

Emiel Verstrynge deed als eerstejaarsbelofte wat Thibau Nys niet deed: de WK-selectie halen. Dat had Verstrynge in het begin van het seizoen zich niet kunnen inbeelden. "Na mijn goede kerstperiode en uitstekend Belgisch Kampioenschap bij de elite groeiden mijn kansen aanzienlijk."

Natuurlijk wil ook Verstrynge op zijn beurt er het beste van maken. "Ik ben heel erg tevreden en gemotiveerd om zo dicht bij huis de Belgische driekleur te verdedigen, al is het uiteraard spijtig dat mijn supporters er niet bij kunnen zijn. De Flandriencross in Hamme is mijn laatste tussenstop richting het Wereldkampioenschap."