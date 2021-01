Niels Albert heeft respect voor het lef van de bondscoach: "Chapeau dat Vanthourenhout die beslissing durfde nemen"

Sven Vanthourenhout had één verrassing in petto bij het bekendmaken van de WK-selecties. Hij laat Thibau Nys thuis en neemt hem niet op in de selectie voor de beloften. Nadat die laatste vorig jaar nog wereldkampioen werd bij de junioren.

"Als fan van de 'jongen-van-het-dorp' vind ik het persoonlijk des te jammer dat hij het WK in eigen land moet missen. Maar het is de enige juiste beslissing", concludeert Niels Albert in zijn column in Het Laatste Nieuws. "Hard maar eerlijk."

KNOKKEN VOOR JE PLAATS

Thibau Nys wordt zo wel erg stevig met de voeten op de grond gezet. "Misschien ook eens niet verkeerd dat het hem overkomt. Even het signaal krijgen dat alles niet van een leien dakje zal lopen, dat het knokken is voor je plaats en je het niet zomaar in de schoot krijgt geworpen."

Albert respecteert ook het lef van de bondscoach. "Chapeau ook, dat Sven Vanthourenhout die beslissing durfde nemen. De boezemvriend van papa Sven, zo stond hij tijdens zijn actieve carrière bekend. Het getuigt dat er binnen dat selectiewerk niet aan vriendjespolitiek wordt gedaan. En terecht."

GELOOF IN CAPACITEITEN THIBAU

Overigens blijft Albert ook geloven in het potentieel van Nys. "Rustig blijven is nu de booschap. Op een dag sluit hij aan bij de absolute top, daar heeft hij zeker de capaciteiten voor."