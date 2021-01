Pogačar gaat niet in op 'mijnwerker-uitspraak' maar deelt wel prikje uit: "Denk dat we nu al sterker zijn dan Jumbo-Visma"

Buiten een vraag van Sep Vanmarcke te beantwoorden, had Tadej Pogačar nog wel wat anders te vertellen. Hij reageerde onder andere op de uitlatingen vanuit het kamp van Jumbo-Visma. Het is nu al uitkijken naar de strijd tussen zijn ploeg en de Nederlandse formatie.

Uiteraard was het nog eens terugkomen op de Tour van 2020. Nadat Pogačar Roglič onttroont op La Planche des Belles Filles, zegt Dumoulin een docu van Jumbo-Visma dat de UAE-renner als een mijnwerker op de fiets zit. "Dat was in het heetst van de strijd", gaat Pogačar er niet op in. "Er is niets buitengewoon aan die tijdrit. Ik had een superdag. Alles wat we gepland hadden, konden we tot in de perfectie uitvoeren."

Pogačar wil dus geen polemiek creëren. Al wil dat niet zeggen dat hij te bedeesd is om een prikje uit te delen aan Jumbo-Visma. Met renners als Majka, Trentin en Hirschi mogen we in 2021 spreken van een ander UAE. "Ik denk dat we nu al sterker zijn dan Jumbo-Visma."

GEEN FAN VAN TOUR-PARCOURS

Het parcours van de volgende editie van de Tour ligt Pogačar dan weer minder. "Het is helemaal anders dan vorig jaar. Ik mag geen tijd verliezen in de eerste week. Ik train veel meer met mijn tijdritfiets op de vlakke weg. Vroeger deed ik dat niet veel, nu moet het."