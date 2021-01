Shimano gaat alle renners ondersteunen in koersen van ASO: Deceuninck-Quick.Step en Ineos reageren al positief

De neutrale volgwagen kan van groot belang zijn om renners na pech weer uit de nood te helpen. In 2020 stond Shimano onder meer in de Omloop en op het WK in voor de neutrale ondersteuning. Dat zal in 2021 nog veel vaker het geval zijn.

De Japanse producent van wieleronderdelen kondigt aan dat het een akkoord heeft om in 2021 om in alle koersen van de ASO de rol van neutraal ondersteuningsteam op te nemen. Dus ook in bijvoorbeeld de Ronde van Frankrijk, Parijs-Roubaix en in Luik-Bastenaken-Luik.

In al die wedstrijden zal de neutrale volgwagen er eentje zijn van Shimano. Is een bepaald onderdeel van een fiets geschadigd, dan kunnen de mensen van Shimano de renners een handje toesteken. Het is voor het eerst op Shimano aanwezig zal zijn in de Tour.

Super excited to know that the @ShimanoROAD Neutral Support team will have our back at all the 2021 A.S.O. races. Bring it on!#RideShimano https://t.co/nkMy7vkeZd — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) January 19, 2021

Ploegen als Deceuninck-Quick.Step en Ineos Grenadiers hebben het nieuws al warm onthaald. Bij Deceuninck-Quick.Step lieten onder andere ook renners als Mauri Vansevenant en Pieter Serry individueel weten dat ze hier achter staan.