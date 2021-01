Hilaire Van der Schueren zet héél scherpe doelen in 'overgangsjaar' bij debuut in World Tour: "Daar willen we alles aan doen"

Hilaire Van der Schueren staat voor een debuut in de World Tour met zijn team. En hij mikt hoog in dat debuutjaar.

Intermarché-Wanty-Gobert is er dit jaar bij in de World Tour en mag dus deelnemen aan alle grote koersen. De kern werd uitgebreid, de ambities zijn groot.

"Ondanks een hoger budget zijn we nog altijd een van de kleine broertjes in de WorldTour", beseft Van der Schueren bij Sporza.

Tour

Toch is er ambitie: "2021 wordt een overgangsjaar voor ons. Ik hoop wel dat we een rit in een grote ronde winnen en in de top 8 eindigen van een monument."

"Het is de bedoeling dat we er met z'n allen aan werken om die ritzege binnen te halen", aldus nog de ploegleider. Daarbij rekent hij onder meer op performance manager Aike Visbeek, die vorig jaar Sunweb mee naar drie (verrassende) ritzeges stuwde met een ploeg vrijbuiters.