Lefevere voorspelt zege voor Jakobsen in 2021 en grapt dat hij nu al pluimen op zijn hoed steekt als Cav presteert

Patrick Lefevere had het in de meest recente aflevering van de podcast 'De Tribune' over Evenepoel die nog wat langer van de fiets moet blijven en de optie om het contract van Alaphilippe te verlengen. Daarnaast kwamen ook Fabio Jakobsen en Mark Cavendish aan bod.

Want het is toch een open vraag wat van die twee verwacht mag worden. Lefevere ziet het alvast weer helemaal goedkomen met Jakobsen. "Hij gaat in 2021 een koers winnen. Onthoud mijn woorden. Fabio is blij dat hij in de groep is. Praten en eten lukt nog niet zo goed, maar hij staat heel positief in het leven."

De meest opvallende nieuwkomer is Mark Cavendish. Krijgen ze hem bij Deceuninck-Quick.Step weer op een hoger niveau? "Wat heb ik met Cavendish te verliezen? Iedereen vindt het prachtig dat we hem terughalen. Als hij niet presteert, is het zijn schuld; als het goed gaat, is het mijn verdienste", lacht Lefevere.

PUBLICITAIRE WAARDE

Sowieso komt de manager dus goed uit de verf. Het is natuurlijk een grapje, maar de terugkeer van Cavendish op zich zorgt al voor een bepaalde dynamiek. "Het blijft sowieso Mark Cavendish, iemand die heel populair is op de sociale media en die dus sowieso publicitaire waarde meepakt."