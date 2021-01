Lotto Soudal stelt neoprof voor die al top vijf reed in Baby Giro: "Ultieme droom ooit rit te winnen in de Giro"

Lotto Soudal zet volop in op de jeugd. Dat is de grote conclusie van de transferpolitiek als je kijkt naar de namen van de nieuwkomers. Eén van hen is Filippo Conca, een 22-jarige Italiaan die aan zijn eerste seizoen als prof begint.

Conca komt uit een regio waar de toppers bij de profs elk jaar strijden voor een grote klassieke zege. "Ik heb het geluk dat ik de omgeving van de Ronde van Lombardije als mijn trainingswegen ken. Ik ken legendarische beklimmingen als Madonna del Ghisallo of Muro di Sormano als mijn broekzak", vertelt hij op de site van Lotto Soudal.

GEEN PURE KLIMMER

Wat daarom nog niet wil zeggen dat hij een echt klimmerstype is. Ook al wijzen zijn uitslagen bij de jeugd toch ook in die richting. "Ondanks dat ik vijfde eindigde in de Baby Giro in 2019 en 2020, beschouw ik mezelf niet als een pure klimmer. Ik ben behoorlijk groot en weeg meer dan 70 kilogram. Ik ben niet één van de lichtgewichten uit het peloton. Ik hoop dat ik de volgende jaren veel over mezelf kan leren."

Bij Lotto krijgt hij de kans om zijn droom waar te maken. "Het voelt geweldig om aan de zijde van iemand als Caleb Ewan te rijden op stage en zo veel mogelijk te leren. Toen ik de kans kreeg om prof te worden bij een WorldTour-ploeg als Lotto Soudal, heb ik die gegrepen met beide handen. Mijn ultieme droom is om te starten in de Giro en daar ooit een rit te winnen. Als Italiaan is dat één van de mooiste dingen die je kunt bereiken."

STUDIES

Er is overigens nog wel meer dan enkel wielrennen in het leven van Conca. Hij is ook nog student. "Ik heb mijn studies de voorbije jaren op een laag pitje gezet, om mee meer te concentreren op mijn wielercarrière. Nu zal het iets beter te managen zijn om te blijven studeren. Al zit daar geen druk op."