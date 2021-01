Organisator Londen 2012 acht Spelen in 2021 onwaarschijnlijk: "Zeker dat ze plannen hebben voor annulering"

Gaat er dit jaar in Tokio voor olympische medailles gestreden kunnen worden op de Spelen? Het blijft toch nog altijd een vraagteken. De Japanse regering en de organisatie zweert bij een editie in 2021, maar één man met ervaring denkt niet dat het zover komt.

Die man is Keith Mills, die in 2012 de verantwoordelijke was voor de organisatie van de Olympische Spelen in Londen. Bij BBC Radio 5 Live verklaart hij dat hij de kans op het doorgaan van de Spelen miniem acht. "Als ik de toestand van de pandemie over heel de wereld bekijk, in Zuid-Amerika, in Noord-Amerika, in Afrika en in Europa, dan lijkt het onwaarschijnlijk dat ze kunnen plaatsvinden."

Het is natuurlijk in Azië dat het te doen is. In Japan benadrukken ze dat ze doorgaan met de editie van 2021. "Als ik in de plaats was van het organisatiecomité in Tokio, dan zou ik plannen maken voor een annulering. En ik ben zeker dat ze zulke plannen hebben", blijft Mills bij zijn standpunt.

WACHTEN TOT LAATSTE MINUUT

Hij denkt ook wel dat een eventuele afgelasting zo lang mogelijk uitgesteld zal worden. "Ik denk dat ze tot de laatste minuut zullen wachten in het geval dat de situatie dramatisch verbetert en de vaccinaties sneller worden uitgerold dan verhoopt. Ik zou niet graag in hun schoenen staan."