"Pedersen kan wedijveren met Wout en Mathieu, Stuyven altijd al constant en hopen dat hij waar talent kan laten zien"

De concurrentie van Van Aert en Van der Poel zit niet stil. Met Jasper Stuyven in zijn rangen gaat Trek-Segafredo ook voor het hoogste in 2021, met ook nog voormalig wereldkampioen Mads Pedersen die zich in de strijd kan gooien. De ploeg wil Monumenten winnen.

Die ambitie brengt teammanager Luca Guercilena duidelijk naar voren in een gesprek met Cyclingnews. "Onze groep klassieke renners moet mikken op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. We hebben al laten zien dat we andere klassiekers kunnen winnen, maar we moeten ons niveau nog verhogen en gaan voor de Monumenten."

Jasper Stuyven is altijd al constant geweest

Trek-Segafredo rekent hiervoor op het duo Pedersen-Stuyven. "Een Van Aert en Van der Poel krijgen veel aandacht, maar Mads is een toprenner en kan met hen wedijveren in elke koers. Jasper Stuyven is altijd al constant geweest en heeft al koersen gewonnen. We hopen dat hij nog beter kan doen en zijn waar talent kan laten zien."

Het potentieel om wedstrijden te winnen beperkt zich natuurlijk niet alleen tot die twee renners. "Edward Theuns, onze jonge sprinter Moschetti, Kirsch, Mullen en anderen: we verwachten veel van die gasten in 2021", aldus Guercilena.