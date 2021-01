Stuyven kan prestaties Van Aert-Van der Poel op weg moeilijk vergelijken met veld en ambieert zelf nog altijd Tourritzege

Voor Jasper Stuyven was 2020 een belangrijk jaar met die zege in de Omloop Het Nieuwsblad. Een stap vooruit in zijn carrière. Zo'n stap wil hij ook zetten in 2021. Al bestaat de kans wel dat hij dan in bepaalde koersen voorbij Wout van Aert en Mathieu van der Poel moet.

Die 29ste februari van 2020 zal voor altijd in het geheugen van Stuyven gegrift staan. Winnen in het Vlaamse openingsweekend, na een spannend duel met Yves Lampaert, dat blijft bij. "Ik voelde me toen nooit zegezeker. Ik had wel veel vertrouwen, maar winnen is altijd moeilijk."

MEEDOEN IN FINALES

De Omloop heeft Stuyven nu dus op zijn palmares staan. Op naar zeges in andere wedstrijden, en in welke dan? "Ik plak geen namen van koersen op eventuele overwinningen. Ik wil graag meedoen in de klassiekers. Dat was zo en dat zal nu niet anders zijn. Het begint met meedoen in de finales."

Wat zijn de mogelijkheden in rittenkoersen? "Soms wil ik ook in kleine rondes mijn kans gaan. In de Tour waren er vorig jaar weinig echte kansen. Toch was ik eens derde, vijfde en zesde en eindigde ik nog eens in de top tien. Het blijft de ambitie om daar eens een etappezege te behalen."

VERLOOP WEDSTRIJD VAAK BEPALEND OP DE WEG

Of het nu in de klassiekers is of elders: in zijn koersen zullen Van Aert en Van der Poel geregeld de te kloppen mannen zijn. Maar is hun overmacht op de weg niet kleiner dan in het veld? "Ik heb nooit tegen Eli Iserbyt of tegen Toon Aerts gekoerst. Ik heb daar geen uitgesproken mening over. Het is wel zo dat Wout en Mathieu in het veld er bovenuit steken. Op de weg zijn ze ook heel goed, maar hangt het vaak af van het verloop."