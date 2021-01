Movistar maakt plannen bekend voor komend seizoen: geen Tour de France voor Valverde, Miguel Ángel López en Enric Mas kopmannen in twee grote rondes

Movistar heeft haar plannen bekendgemaakt voor het nieuwe wielerseizoen. Zo zal Valverde in zijn (waarschijnlijk) laatste seizoen niet in de Tour de France te zien zijn. Miguel Ángel López en Enric Mas zijn dan weer de kopmannen in de Tour de Vuelta.

Movistar heeft haar plannen bekendgemaakt voor komend seizoen. De Spaanse wielerformatie lijkt alles op de Vuelta te zetten, want met Valverde, Mas en López lijken daar maar liefst drie kopmannen te starten. Daarnaast zullen Mas en López ook te zien zijn in de Tour de France, terwijl Valverde zich zal focussen op de Ardennenklassiekers en de Olympische Spelen. In de Giro zal Marc Soler de kopman zijn voor Movistar. 🗓Ⓜ️ 2021 MEN’S TEAM GOALS (health situation permitting)



💪 @EnricMasNicolau / #TDF2021 + #LaVuelta21

🚀 @alejanvalverde / Ardennes >> Olympics + #LaVuelta21

🦅 @SupermanlopezN / #TDF2021 + #LaVuelta21

👊 @solermarc93 / #Giro

🎸 @ivan_cortina / Classics >> One Grand Tour (TBC) pic.twitter.com/8Q9mIPm3Lq — Movistar Team (@Movistar_Team) January 21, 2021