Ook in het VK hebben ze WK-huiswerk af: Tom Pidcock moet in eentje opboksen tegen Van der Poel en Belgisch blok

Als hij opnieuw tweede kan worden op het WK, zou dat natuurlijk al een mooie prestatie zijn van Pidcock, gezien de status van topfavoriet die Van der Poel opnieuw geniet. Pidcock heeft dit seizoen wel getoond dat hij op een goede dag op het hoogste mag mikken. Zeker een klant om mee rekening te houden dus voor de Belgen en de Nederlanders.

De Britse wielerbond bevestigt dat Pidcock aan de start komt in Oostende. Hij zal wel de enige deelnemer uit het Verenigd Koninkrijk zijn bij de heren elite. Geen landgenoten dus die hem kunnen bijstaan. Bij de dames een gelijkaardig scenario: daar is Evie Richards de enige Britse.

