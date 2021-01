Afgelasting Olympische Spelen zou toch weer op komst zijn: organisatie en regering ontkennen echter formeel

Vallen de Olympische Spelen door de stijgende coronaproblemen toch weer in het water? Het is alvast wat geopperd wordt in de Britse krant 'The Times'. De Japanse regering en het IOC zijn er als de kippen bij om de berichtgeving te ontkrachten.

Maar u weet wat ze zeggen: waar rook is, is vuur. Recent leek voor het eerst een minister de editie in 2021 in twijfel te trekken door te zeggen dat 'alles mogelijk is', maar de Japanse regering kwam snel met een gezamenlijk standpunt naar buiten om te beweren dat de Spelen zeker zullen doorgaan. Volgens een anonieme bron van The Times zou diezelfde regering toch de Olympische Spelen willen afgelasten. De Japanse overheid zou zich willen richten op het organiseren van de Spelen van 2032. Door Tokio later nog de Spelen te laten organiseren, zou gezichtsverlies vermeden worden. IOC statement on media reports regarding Tokyo 2020 pic.twitter.com/647pj5mx9U — IOC MEDIA (@iocmedia) January 22, 2021 De regering noemt het echter een 'tabloidverhaal' en noemt de bron van de krant onbetrouwbaar. Ook het IOC is met een officiële reactie naar buiten gekomen en beweert dat wat in het bewuste artikel staat compleet onjuist is. "Alle betrokken partijen werken samen om ons voor te bereiden op succesvolle Spelen deze zomer", klinkt het.