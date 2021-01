Arnaud Démare bevestigt programma en gaat voor drieluik Kuurne, Gent-Wevelgem en Ronde van Vlaanderen

Op het persmoment van Groupama-FDJ geraakte al bekend dat Arnaud Démare naar de Tour zou gaan en Thibaut Pinot naar de Giro. Démare heeft zijn programma voor het voorjaar verder bevestigd en daar staan ook drie wedstrijden van formaat op Belgische bodem op.

Arnaud Démare zal de competitie hervatten in de Ronde van Valencia. Nadien volgt een uitstapje naar zijn thuisland in de Ronde van de Provence. Zijn eerste eendagskoers van het jaar komt er in België met Kuurne-Brussel-Kuurne.

Als het daar zou uitdraaien op een sprint kan Démare daar zeker voor de overwinning gaan en datzelfde zal de bedoeling zijn in Gent-Wevelgem. Tegen dan zal hij ook al Parijs-Nice en Milaan-Sanremo gereden hebben. Andere Monumenten die op zijn programma staan zijn de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Robuaix.

🟡 Pour juillet 😍😍 très heureux de revenir sur le Tour de France 🟡

Démare zal dus veel meer klassiekers rijden, ook door de impact van corona op het vorige wielerseizoen. In 2020 reed de Franse sprinter enkel Milaan-Sanremo onder de klassiekers.