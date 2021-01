Groenewegen probeert na incident in Ronde van Polen via Hongarije weer plek in peloton in te nemen

Dylan Groenewegen zal de gebeurtenissen in de openingsrit in de Ronde van Polen op 5 augustus 2020 altijd met zich meedragen. Groenewegen was de grote boeman nadat Fabio Jakobsen na een zware valpartij in coma belandde en kwam in 2020 zelf niet meer in actie.

In 2021 moeten beide heren proberen om hun wielercarrière weer verder te zetten, ook Dylan Groenewegen dus. Het programma dat Jumbo-Visma voor Groenewegen opgesteld heeft is bekend. Het doel is duidelijk: hem in de luwte weer zijn plek in het peloton laten verdienen. 4 KOERSEN OP BELGISCHE BODEM Zo staat er geen grote ronde op zijn programma. Groenewegen begint zijn seizoen in mei in de Ronde van Hongarije, nadat zijn schorsing afgelopen is. Wel koerst hij regelmatig op Belgische bodem, met deelnames aan de Ronde van Wallonië, de BinckBank Tour, het Kampioenschap van Vlaanderen en de Gooikse Pijl. Afwachten ook of Dylan Groenewegen na wat er gebeurd is dat echte sprintgevoel weer kan terugvinden. Zijn seizoen afsluiten doet hij in de Ronde van Guangxi in oktober.