Luke Durbridge blijft leider na spervuur aan aanvallen op laatste klim in tweede etappe

Een tweede prima dag voor Luke Durbridge. De Australiër van BikeExchange, het nieuwe Mitchelton-Scott, is nog altijd leider in het Santos Festival, het alternatief voor onder meer de afgelaste Tour Down Under. Ritwinnaar werd Luke Plapp.

Wegens corona zijn het haast allemaal Australische renners die met mekaar de strijd aangaan in het Santos Festival. Er ontstond in de tweede etappe een ontsnapping van vier renners. Het peloton hield de zaak echter goed onder controle, de voorsprong van het kwartet werd nooit te groot. Aan de voet van de klim Fox Creek werden de vier vluchters ingelopen. Toen moest de koers nog echt beginnen. Op de klim brak de etappe helemaal open, met een spervuur aan aanvallen en dan weer tegenaanvallen. Durbridge was bij de pinken en schoof op het juiste moment mee met een achtervolgende groep. NOG 2 MINUTEN BONUS VOOR DURBRIDGE Enkel Luke Plapp kon die achtervolgende groep nog nipt voor blijven en pakte namens de Australische selectie de overwinning. Tim Roe spurtte naar een tweede plaats, Kaden Groves werd derde. Durbridge blijft leider, met een voorsprong van 2 minuten en 10 seconden in de stand op Plapp.