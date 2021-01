Naesen zegt wat hij denkt over ploegmaat Van Avermaet: "Voorbeeld sinds dag 1" en "Wilde me naar BMC halen"

Oliver Naesen en Greg Van Avermaet verenigd in één ploeg: sinds dit jaar is het van dat. Het had al vroeger het geval kunnen zijn, onthult Naesen. Voorts heeft hij enkel maar het grootste respect voor Van Avermaet en ziet hij het positieve in van het bundelen van de krachten.

"Greg is mijn voorbeeld sinds dag één", zegt Oliver Naesen aan Cyclingnews over zijn nieuwe ploegmaat. "We zijn goede vrienden en rijden in dezelfde trainingsgroep sinds we prof zijn. In het begin van de winter kan je met 20 renners samen gaan rijden. Als het moment er is om echt te trainen, blijven er nog twee of drie renners over. Meestal was het enkel hij en ik."

Nochtans zijn hun carrières zeker niet gelijk gelopen. "Hij was al top toen ik nog maar begonnen ben. Hij wilde me naar BMC halen in 2016, maar Jim Ochowicz wilde dat niet. Wat trouwens wel oké is. Het was altijd een droom om samen in dezelfde ploeg te rijden, maar na dat moment leek het onrealistisch. We hadden altijd dezelfde doelen."

HIËRARCHIE

De dingen zijn dus toch veranderd. "Ondertussen verstaan we wel hoe het zit met de hiërarchie in het internationale wielrennen. Ik heb me gerealiseerd dat ik hem nodig heb en ik denk dat hij gerealiseerd heeft dat hij mij nodig heeft, of toch iemand zoals ik."