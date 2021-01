Steun voor en samenwerking met Zuid-Frankrijk voor ploeg van Jens Keukeleire

Met cosponsor Nippo is er een zekere Japanse inbreng bij de ploeg van Jens Keukeleire, die in 2021 EF Education-Nippo zal heten. Het overigens Amerikaanse team heeft echter ook nog wel banden met Europa. Vanaf heden in het bijzonder met Frankrijk.

EF Education-Nippo kondigt aan dat het een samenwerking aangaat met de stad Marseille en de regio Zuid-Frankrijk. Waaruit kan deze samenwerking dan bestaan? Wel, EF Education-Nippo zal dan naast het rijden van wedstrijden in deze regio er ook onder andere trainingskampen organiseren. "Het is geen geheim dat ik persoonlijk houd van Zuid-Frankrijk", zegt CEO Jonathan Vaughters. "Het is een heerlijke plek om te bezoeken, om er te gaan fietsen, te koersen of gewoon te relaxen. De regio heeft zowat alles en de mensen zijn er zeer vriendelijk." NIEUWE BURGEMEESTER De nieuwe burgemeester in Marseille wil naar verluidt ook de wielergeschiedenis in zijn stad promoten en een eerste stap is dus het sluiten van een deal met EF.