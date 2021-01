Goede cross van Thibau Nys in Hamme: "De niet-selectie voor het WK maakt mij alleen maar sterker"

Thibau Nys heeft een goede cross gereden in Hamme. De zoon van Sven Nys eindigde op de veertiende plaats en was zo de tweede beste belofte. Alleen Niels Vandeputte deed nog beter met een dertiende plaats.

Thibau Nys kan tevreden terugkijken op zijn cross in Hamme. Hij was de tweede beste belofte op de veertiende plaats. Zo lijkt Thibau Nys zijn niet-selectie voor het WK veldrijden van volgende week al vergeten te zijn.

Nys gaf na de cross in Hamme een interview bij Sporza. "In het eerste deel maakte ik wat foutjes, maar daarna werd het beter en kon ik toch op een mooie plaats eindigen. Ik had graag het WK gereden, maar ik ben er niet meer mee bezig. De niet-selectie maakt mij alleen maar sterker", aldus Thibau Nys.