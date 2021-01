Lefevere over lonen in crisis: "Iedereen wil nu weten hoeveel Van Aert verdient, pfff... Renners zijn geen armoedzaaiers"

Het heeft al veel gevraagd van iedereen, die verdomde coronacrisis. Patrick Lefevere werd als CEO van Deceuninck-Quick.Step uiteraard ook geconfronteerd met de financiële impact.. Maar wat bleek op het einde van 2020? Zijn hoofdsponsor Deceuninck heeft een recordjaar achter de rug.

Is het achteraf gezien dan niet zuur voor renners van de ploeg dat ze toch moesten in leveren? "Ik heb ze een schema gegeven. Ik heb dat schema één maand eerder dan voorzien weer ingetrokken. En aan de lonen lager dan 100.000 euro hebben we niet geraakt", zegt Lefevere in Het Laatste Nieuws.

Ook werden er nog andere inspanningen geleverd. "Zowel Deceuninck als Quick.Step hebben op het einde van het jaar nog een tegemoetkoming gedaan, die meehielp om de bonussen te betalen. Begin januari heb ik alle arbeiders van mij een premie gegeven als compensatie voor wat ze verloren zijn. Eén op tien bedrijven in België heeft dat gedaan. Wij zijn één van die tien. Ik wil wel eens weten wie van mijn collega's hetzelfde heeft gedaan."

BONUSSEN

Té veel medeleven met wielrenners is dus niet nodig, stelt Lefevere. "Is dat een bittere pil dat renners loon moeten afstaan? Ja. Maar ik heb meer compassie met de arbeider die een deel van zijn loon afstaan, dan met de coureur die nog bonussen krijgt als hij wint. Renners zijn geen armoedzaaiers."

Wat misschien wel veranderd is, is dat er meer geweten is over de verloning van atleten. "Iedereen wil nu weten hoeveel Wout van Aert verdient. Pfff. Dat coureurs sukkelaars zijn als ze je met voetballers vergelijkt. Dat hoor ik altijd. Dan hadden ze maar voetballer moeten worden. Renners zeggen nu ook openlijk tegen elkaar hoeveel ze verdienen."