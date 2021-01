Mathieu van der Poel niet helemaal tevreden na overwinning: "Het is nog niet wat het volgende week moet zijn op het WK"

Mathieu van der Poel heeft zijn vijfde overwinning op rij binnengehaald in Hamme. De Nederlander haalde het met zeven seconden voorsprong op Wout van Aert. Toch leek de Nederlander niet helemaal tevreden te zijn na de cross.

Een nieuwe overwinning voor Mathieu van der Poel in Hamme. De Nederlander kwam alleen binnen en haalde het voor Wout van Aert en Laurens Sweeck. Toch vindt van der Poel dat het volgende week beter moet op het WK.

"Ik was goed, maar niet super. Ik maakte iets te veel fouten en mijn benen waren zwaar vermoeid. Het was niet slecht, maar volgende week moet het een pak beter zijn op het WK", vertelde van der Poel na de cross in Hamme bij Sporza.