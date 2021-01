Strijd voor eindzege in X20 Badkamers Trofee is razend spannend bij de vrouwen: "Het is mooi dat ik enkele seconden terug kon pakken"

Denise Betsema eindigde vandaag op de tweede plaats in de cross van Hamme en daardoor komt de Nederlandse tot op 38 seconden van Lucinda Brand. Met nog twee crossen te gaan in de X20 Badkamers Trofee is het dus razend spannend.

Het is nog niet duidelijk wie er bij de vrouwen met de eindzege aan de haal zal gaan in de X20 Badkamers Trofee. Brand staat aan de leiding, maar haar voorsprong op Betsema is, met nog twee crossen te gaan, nog maar 38 seconden. Vandaag kon Betsema enkele seconden terugpakken op Brand. Zij werd tweede, terwijl Brand tevreden moest zijn met de vierde plaats. "Ik maakte een aantal foutjes, maar ben blij dat ik toch nog het podium kon halen. Het is mooi dat ik enkele seconden terug kon pakken op Lucinda", vertelde Betsema en staat te lezen bij Wielerflits.