Van Aert ziet andere beleving voor klassiekers en legt uit wat Spelen zo uniek maakt: "Ronde en Roubaix blijf ik najagen"

Bij de vooruitblik van Jumbo-Visma op het nieuwe seizoen hoort ook een interview met Wout van Aert over diens wegseizoen. Klassiekers, Tour, Spelen en WK: dat zijn de vier grote opdelingen die te maken vallen. Van Aert hoopt om bij al die doelen goed te scoren.

Wout van Aert gaat overigens niet de Omloop rijden. Hij opent zijn wegcampagne met Italiaanse koersen. "Het is de eerste keer dat ik de Tirreno zal doen, daar kijk ik enorm naar uit. Zo gaat het naar de Vlaamse koersen. Ik heb de Ronde en Roubaix nog niet gewonnen. Dat blijft iets wat ik ga najagen de komende jaren."

En waar het team ook wel energie in wil steken. "Met Van Hooydonck, Affini en David Dekkers zijn er echt jongens voor de klassiekers bij gekomen. Ik denk ook dat de belevenis helemaal anders is. Toen ik net bij de ploeg kwam, was de klassieke ploeg een beetje op een zijspoor geraakt. Ondertussen kan ik mezelf als kanshebber voor die koersen noemen en gaan we daar ook veel meer naartoe werken."

NA DE TOUR ALLES OP SPELEN EN WK

Wat is dan de volgende fase in het seizoen? "Na Roubaix volgt er een korte break en dan de voorbereiding op de Tour. Hopelijk heb ik nog iets van de tank voor het WK in eigen land, het laatste doel van het jaar." Tussendoor komt er ook nog een bepaald event aan: de Olympische Spelen. "Het is het enige evenement als wielrenner waar een tweede en derde plaats ook echt een enorme waarde hebben", zegt Van Aert.

"Een olympische medaille is toch wel echt bijzonder", vervolgt hij. "Ik ga wel om te winnen zoals altijd. Zeker de kans in de tijdrit wil ik niet laten schieten. Ik ben nog nooit in Japan gewest, maar tegenwoordig kun je online ook wel al iets wijzer worden. Het is een lastig parcours, op en af. Toch een stuk lastiger dan het WK in Imola. Dat WK heeft mij ook het vertrouwen gegeven dat ik nog beter moet kunnen als ik nog meer focus."