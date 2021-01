Verrassing van formaat: Tom Dumoulin houdt het even voor bekeken en stopt tijdelijk met wielrennen

Zeer verrassend nieuws uit de wielerwereld. Gisteren raakte het nieuws nog bekend dat Tom Dumoulin Wout van Aert ging helpen in de Vlaamse klassiekers, maar nu zou de Nederlander beslist hebben om even te stoppen met wielrennen.

Tom Dumoulin houdt het even voor bekeken. Volgens Wielerflits heeft de ex-winnaar van de Ronde van Italië beslist om tijdelijk te stoppen met wielrennen. De klassementsrenner gaat voor onbepaalde tijd met onbetaald verlof.

Dumoulin zou al een jaar ongelukkig zijn en zou de tijd willen gebruiken om een antwoord te zoeken op de vraag of hij nog wel profwielrenner wil zijn. Dumoulin ging normaal gezien van Aert helpen in het voorjaar, maar het is nog maar de vraag of deze plannen nu nog zullen doorgaan.