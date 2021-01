Weg naar nieuwe poging in de Tour loopt onder meer via verdedigen van zege in Luik voor Primož Roglič

Bij de info die Jumbo-Visma verspreidt heeft over 2021 hoort ook het programma van Primož Roglič. Het is duidelijk wat hij ambieert: nu wél die eindzege in de Tour pakken, waar het vorig jaar net mis liep. Al is dat lang niet het enige doel.

Het eerste doel komt eraan in maart met Parijs-Nice, tevens de eerste wedstrijd van het seizoen voor Roglič. Vervolgens rijdt hij de Ronde van het Baskenland en volgt er een eerste deelname aan de Amstel Gold Race. Dat is natuurlijk de aanzet voor de Ardennenklassiekers, met eerst de Waalse Pijl en nadien ook Luik-Bastenaken-Luik. Dat hij er in Luik bij is mag geen verrassing zijn, want vorig jaar won hij Luik-Bastenaken-Luik. Nadien is het tijd voor een andere fase in het seizoen, met natuurlijk de Ronde van Frankrijk. Ook de Olympische Spelen zijn belangrijk voor de Sloveen. Ook het Canadese tweeluik Quebec-Montreal is iets voor Roglič. EINDIGEN IN ITALIË Eindigen doet Primož Roglič ten slotte in Italië met drie eendagskoersen: de Giro dell'Emilia, de GP Beghelli en de Ronde van Lombardije.