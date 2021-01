Alvarado houdt perfecte generale repetitie met oog op WK en wint in Overijse

Ceylin Carmen del Alvarado heeft nog maar eens in de verf gezet hoe goed haar vormpeil is. De Nederlandse wereldkampioene wint na de cross in Hamme zaterdag, nu ook in Overijse. Ze lijkt helemaal klaar voor het WK in Oostende volgende week.

Alvarado en Betsema waren het beste weg in Overijse maar Vos en Brand kwamen in de eerste ronde nog aanslutien om een kopgroep met 4 te vormen. De wereldkampioene heeft duidelijk haar topvorm gevonden met het oog op het WK. Na een misser van Betsema reed ze op kousenvoeten weg aan het einde van de eerste ronde. Later kwam Betsema opnieuw aansluiten maar een schuiver van Alvarado zorgde ervoor dat Brand ook kon aansluiten. Opnieuw hergroepering Het veld in Overijse lag er heel slecht bij waardoor de ene vrouw na de andere in de fout ging. Resultaat was dat er geen echte scheiding kwam en ook Honsinger en Sanne Cant konden aansluiten aan het einde van de derde ronde. In de vierde ronde lukte het Alvarado en Betsema dan toch om een kloofje te slagen met de rest. Ze doken met een kloof van een tiental seconden op Honsinger de laatste ronde in. Laatste ronde: duel Brand-Alvarado Alvarado zette zich op kop bij het induiken van het veld en sloeg meteen een kloofje bij de eerste afdaling. Op dezelfde plaats als enkele ronden geleden, ging ze ei zo na opnieuw in de fout maar de afdaling van Brand verliep ook niet vlekkeloos. De kloof was geslagen door de wereldkampioene en ze gaf niet meer af. Brand bleef haar landgenote in het vizier houden maar kon de kloof niet meer dichten. Zo scoort Alvarado een 2 op 2 op één weekend en lijkt ze helemaal klaar voor het WK in Oostende volgende week (hopelijk). Bakker bekroont een sterke race met de derde plek. Sanne Cant is de Beste belgische op plaats 6.