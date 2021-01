Mathieu van der Poel verrast dat hij kloof bijna kon dichten na lekke band: "Wout was enorm sterk vandaag"

Het leek er even op dat Mathieu van der Poel opnieuw op het wiel van Van Aert zou komen. Na een foutje in de voorlaatste ronde lukte het toch niet en moest de Nederlander tevreden zijn met een tweede plaats in Overijse.

"Die lekke band was bepalend voor de rest van de wedstrijd. Wout was sterk gestart maar ik kon me goed in zijn wiel zetten. Ik had een lekke band net voor de klim, een slecht moment", beschrijft Van der Poel de situatie.

Elke ronde was een secondespel om opnieuw op het wiel te komen. "Ik was zelf verbaasd dat het me bijna gelukt was. Wout was enorm sterk vandaag dus ik had het niet echt verwacht. Na dat foutje in de voorlaatste ronde zat ik terug op 15 seconden en verloor ik de focus", verklaart hij het verschil van een minuut aan de finish.

Van der Poel kwam in de voorlaatste ronde twee keer ten val, gelukkig zonder blessure. "Die tweede val was net iets onaangenamer dan de eerste. Gelukkig ben ik er zonder kleerscheuren vanaf gekomen."

WK Oostende

Wout van Aert werkte zich nog in de underdogpositie voor het WK in Overijse, Van der Poel wil ook niet zeggen dat hij topfavoriet is. "Fifty/fifty lijkt me een goede deal. Ik voelde me vandaag al een stuk beter dan gisteren maar in het tweede deel van de wedstrijd al was ik nog niet sterk genoeg om me helemaal te verweren in het tweede deel van de wedstrijd."