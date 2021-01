Organisatie WK veldrijden: "Wij bereiden ons voor op een WK dat wél doorgaat"

Oostends burgemeester Bart Tommelein zorgde zondagochtend voor opschudding door bij De Zevende Dag te zeggen dat het WK veldrijden ter discussie staat nadat er een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus is vastgesteld in de kuststad.

Tommelein meldde dat hij in overleg is met het organisatiecomité, de UCI en Belgian Cycling. Maar de organisatie zelf heeft blijkbaar nog niets gehoord van de UCI. "We hebben het vernomen via de media maar ng geen contact gehad met de burgemeester of de UCI. De beslissing ligt bij hen, maar wij bereiden ons voor op een WK dat wel gereden wordt. Het parcours is zelfs al af", vertelt organisator Rik Debeaussaert bij Sporza.

Als het WK doorgaat, zullen er in ieder geval zeer strenge maatregelen zijn. Zo zei Tommelein al dat niemand het parcours zal betreden zonder negatieve coronatest. De organisatie bevestigt dat ze al et nodige zullen doen. "Iedereen zal een PCR-test ondergaan, het zal 300% coronaproof zijn."