Wout van Aert blij met overwinning in Overijse: "Fijn om eens konijn te zijn in plaats van jager"

Wout van Aert kreeg in ronde twee de leidersplaats cadeau na een lekke band van Van der Poel. De Belgische kampioen liet de Nederlander niet terugkomen en bleef het tempo hooghouden. Een overwinning die heel belangrijk is richting het WK in Oostende volgende week.

"Ik had er zin in en liet dat meteen zien in de eerste twee ronden. Ik voelde dat Mathieu het tempo wat drukte toen hij op kop kwam en dat wou ik echt niet. Dan heeft hij een lekke band en ben ik gewoon doorgegaan", vertlet Van Aert het relaas van de eerste ronden.

De wereldkampioen kwam terug tot op 7 seconden maar het lukte hem niet om het gat te dichten: "Had me voorgenomen om tempo te blijven rijden tot hij op het wiel zou zitten. Dat is gelukt want hij is nooit tot op mijn wiel gekomen. Ik hield er rekening mee dat hij terug zou kunnen komen, maar ben blijven doorgaan. Het was fijn om eens konijn te zijn in plaats van jager", vertelt de winnaar van de dag.

Underdogrol voor WK

Toch wil de winnaar van de laatste cross voor het WK voorzichtig om zichzelf ook te bombarderen tot favoriet voor het WK. "Op vlak van conditite denk ik dat we aan elkaar gewaagd zijn."

"Deze overwinning doet wel enorm veel deugd, maar Mathieu is meer favoriet. Hij heeft meer overwinningen en wist al vaker het laken naar zich toe te trekken. Ik ben blij hoe ik ervoor sta, maar hij heeft meer troeven", blikt hij vooruit.