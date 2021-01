Remco Evenepoel viert zijn 21ste verjaardag: "Hopelijk keer ik beter dan ooit terug op de fiets"

Een jonge twintiger is hij nog altijd, wel eentje met 21 levensjaren nu. Remco Evenepoel is jarig! Een verjaardag die hij jammer genoeg niet kan doorbrengen op de fiets. Wel blijkt dat hij op zijn 21ste verjaardag de moed nog niet verloren is.

Remco Evenepoel staat wel even stil bij zijn verjaardag op Instagram. Hij heeft nog eens de foto gedeeld van zichzelf in de nieuwe outfit van Deceuninck-Quick.Step en blaast met een emoji digitaal 21 kaarsjes uit op de verjaardagstaart. Hij is vooral ook dankbaar voor alle mensen die hij om zich heen heeft in zijn dagelijkse leven. "Ik ben gezegend dat ik mij nog altijd met deze mensen mag omringen. Hopelijk keer ik beter dan ooit terug op de fiets", verwijst hij ook nog even naar zijn sportieve situatie.