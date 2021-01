Belgische renner maakt komend seizoen de overstap naar Jumbo-Visma en zal Wout van Aert moeten bijstaan in de klassiekers: "Ik heb nog niet echt laten zien waartoe ik in staat ben"

Nathan Van Hooydonck hoopt vooral dat hij mooie dingen kan laten zien voor zijn nieuwe ploeg. Hij vertelde het bij Jumbo-Visma. "Ik heb nog niet echt laten zien waartoe ik in staat ben. Ik denk dat ze bij deze ploeg meer uit mij zullen krijgen dan dat ik al heb lieten zien", vertelde onze landgenoot op de website van de Nederlandse wielerformatie.

Volgens Van Hooydonck beschikt Jumbo-Visma over een sterke ploeg voor de klassiekers. "Wout van Aert heeft al getoond dat hij de beste klassieke renner is op dit moment en met Mike Teunissen hebben we ook nog een meer dan degelijke renner. We kunnen agressief rijden en als ik de extra stap kan zetten, kan ik erbij helpen en kunnen we andere ploegen onder druk zetten."

Onze landgenoot hoopt ook zelf eens zijn kans te kunnen wagen. "Uiteraard wil ik mijn eigen wedstrijden proberen te winnen. De ploeg heeft al verteld dat ik mijn eigen kans mag wagen als er zich een kans zou voor doen."

