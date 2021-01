BREAKING: extra maatregelen, maar WK veldrijden gaat gewoon door

Er is een beslissing genomen over het WK veldrijden. Door het opduiken van de Zuid-Afrikaanse variant in Oostende was er even onzekerheid over het wereldkampioenschap, maar er is beslist dat het gewoon door zal gaan.

De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus leek even roet in het eten van het WK veldrijden te strooien, maar volgens Sporza is er uiteindelijk toch beslist om het wereldkampioenschap volgend weekend te laten doorgaan. Er zullen wel extra maatregelen komen om de wedstrijd zo veilig mogelijk te kunnen laten doorgaan. Zo zijn er geen gezamenlijke maaltijden, is er een andere manier van testen en zullen er minder mensen aanwezig zijn dan eerst gepland.