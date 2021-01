De weersvoorspelling voor het WK veldrijden: "Eerst opklaringen, dan regenzone wat voorafgegaan kan worden door sneeuw"

Komend weekend staat het WK veldrijden op het programma. De renners weten ongeveer in welke weersomstandigheden ze de wedstrijd zullen moeten afwerken. Zo lijkt het droog te blijven, maar tegen het einde van de dag zou er een regenzone kunnen, wat voorafgegaan kan worden door sneeuw.

Bij het KMI staat te lezen dat zaterdag een zeer wisselvallige dag lijkt te worden, maar zondag lijkt het er beter uit te zien. Zo worden er eerst opklaringen verwacht, maar tegen het einde van dag zou het weer kunnen veranderen.

Er zou namelijk een regenzone over het land trekken en daarvoor zou er kans zijn op sneeuw of smeltende sneeuw. Het is dus afwachten of de elite renners enkel opklaringen zullen hebben of nog te maken zullen krijgen met regen of zelfs sneeuw.