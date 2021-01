Dylan Groenewegen kreeg politiebewaking na val in Ronde van Polen omwille van bedreigingen

Na de vreselijke val in de Ronde van Polen, waarbij vooral Fabio Jakobsen zwaar ten val kwam, moest Dylan Groenewegen politiebewaking krijgen. De Nederlandse sprinter kreeg namelijk enkele brieven met serieuze bedreigingen.

Dylan Groenewegen vertelde het zelf in een interview bij Wielerflits. "Er waren concrete bedreigingen waardoor er enkele weken politiebewaking was. Ik kon zelfs niet alleen even de deur uit, want dan moest er een agent aan mijn zijde komen staan", legde de Nederlander uit.

"Bij de brieven zat zelfs een strop waar we ons kindje aan konden ophangen. Het gaf mij de doorslag om naar de politie te gaan en zij zijn daarna meteen in actie geschoten, wat dus wil zeggen dat het ernstig was", aldus Groenewegen.