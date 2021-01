Van der Poel schetst zijn voorbereiding op WK veldrijden: "Denk dat sterkste renner snel vooraan zal zitten"

Mathieu van der Poel heeft het als drievoudig wereldkampioen allemaal al wel meegemaakt. Nu zal hij die in het zand moeten in de wacht slepen, maar dat verandert voor hem weinig. De titelhouder denkt dat de sterkste crosser zich zondag snel zal laten gelden.

Het WK wordt gereden in Oostende en dat betekent zandpassages. Houdt Van der Poel daar rekening mee in zijn voorbereiding? "Ook als het geen zandparcours is train ik in het zand. Ik vind dat sowieso een goede training en leuk om te doen. Dat is iets wat ik altijd aan bod laat komen."

Vaak op een zandomloop moeilijker om samen te blijven

Gaat het een spannende cross worden of gaan er renners bovenuit steken? "Vaak is het op een zandomloop moeilijker om samen te blijven. Een renner hapert al eens, het is gemakkelijker om het verschil te maken. Ik denk wel dat de sterkste renner redelijk snel vooraan zal zitten."

Van der Poel heeft zichzelf niet echt meer verbaasd dit veldritseizoen. "Hulst was wel een heel goede cross na die drukke periode, maar verbazend was dat niet echt." Overigens stelt de combinatie weg en veld Van der Poel nog altijd niet voor problemen. "De voorbije jaren was dat ook nooit lastig, want ik ben totaal nog niet met het wegseizoen bezig. Ik focus op het WK veldrijden en nadien komt pas de focus op de weg."