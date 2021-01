Richard Plugge laat zich uit over tweets van Patrick Lefevere: "Als leider van een wielerploeg moet je langer nadenken voor je iets op Twitter zet"

Na de val van Groenewegen en Jakobsen in de Ronde van Polen heeft Patrick Lefevere zwaar uitgehaald op Twitter richting de sprinter van Jumbo-Visma. Richard Plugge, de ploegbaas van Jumbo-Visma, komt daar nog even op terug in een podcast van de Nederlandse wielerformatie.

Zo heeft hij aan Patrick Lefevere gevraagd om zoiets nooit meer te doen. "Ik kreeg bedreigingen na zijn uitspraken. Als leider van een wielerploeg moet je langer nadenken voor je iets op Twitter zet", vertelde Plugge in de podcast. Volgens Plugge heb je als ploegbaas namelijk een voorbeeldfunctie. "Ergens zou ik het nog begrijpen als renners zo'n uitspraken zouden doen, maar als ploegbaas heb je een voorbeeldfunctie. Ik heb die avond met Lefevere gebeld en daarna hebben we het laten rusten", staat te lezen bij Sporza.